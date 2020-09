Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Baustellencontainer aufgebrochen

Bohmte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in der Brockstraße einen Baustellencontainer aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Verriegelung des an der Straße vor drei Neubauten aufgestellten Containers und entwendeten daraus ein Rührwerk. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter 05471-9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell