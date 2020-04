Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern an Kiosk

Bocholt (ots)

Nicht weit gekommen sind Einbrecher, die mit Gewalt in einen Kiosk in Bocholt eindringen wollten: Die Täter konnten die Tür zwar aufhebeln, doch diese ließ sich nur wenige Zentimeter öffnen - sie war von innen blockiert. Das Geschehen hat sich zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, an der Langenbergstraße abgespielt. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

