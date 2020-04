Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schränke in Hotel durchwühlt

Bocholt (ots)

In ein Hotel in Bocholt sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Die Täter hatten sich auf nicht bekannte Weise durch eine Nebentür Zugang in das Gebäude an der Adenauerallee verschafft. Im Inneren durchsuchten die Täter den Empfang und mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen zogen sie ohne Beute wieder ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

