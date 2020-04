Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Stall mit rund 1.000 Schweinen brennt nieder

Schöppingen (ots)

Ein Schweinestall ist am Mittwoch in Schöppingen abgebrannt. In dem Gebäude in der Bauerschaft Ramsberg befanden sich zum Zeitpunkt des Geschehens etwa 1.000 Tiere, die größtenteils verendet sind. Etwa 100 zunächst überlebende Tiere werden auf Veranlassung des hinzugezogenen Kreisveterinäramtes getötet. Ein 47 Jahre alter Bewohner des landwirtschaftlichen Anwesens hatte noch eigenständig versucht, den Brand zu löschen. Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxination in ein Krankenhaus. Wie es zu dem gegen 10.20 Uhr ausgebrochenen Feuer kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen, nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet sich ein technischer Defekt als Ursache an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen circa bei 900.000 Euro.

