Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Achmer: Polizeihubschrauber fand Unfallflüchtigen

Bramsche (ots)

Am frühen Samstagmorgen flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Westerkappelner Straße zu Fuß, konnte aber später mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gefunden werden. Der 34-jährige Mann war gegen 00.35 Uhr mit seinem Lexus in Richtung Westerkappeln unterwegs und kam im Bereich des Segelflugplatzes in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und kam im Seitenraum zum Stillstand. Ein Verkehrsteilnehmer unmittelbar danach an der Unfallstelle vorbei, hielt an und traf den leicht verletzten und offensichtlich stark alkoholsierten, mutmaßlichen Fahrer am Auto an. Obwohl der Mann ausdrücklich auf die Benachrichtung von Rettungsdienst und Polizei verzichtete, setzte der Zeuge einen Notruf ab. Als sich dann wenig später ein Rettungswagen mit Blaulicht näherte, lief der Verunfallte plötzlich weg und flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Für die Absuche des ehemaligen Truppenübungsgeländes wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der mittels seiner Wärmbildkamera den Unfallflüchtigen gegen 01.50 Uhr auf dem Gelände und hinter einem Gebüsch hockend auffinden konnte. Nach der Festnahme wurde der 34-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

