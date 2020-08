Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrräder aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in den Keller eines Hauses in der Wackenmühlstraße eingedrungen. Sie brachen mehrere Kellerverschläge auf und entwendeten zwei Damenfahrräder der Marke Riverside. Eines war blau, das andere blaugrau. Die Täter entkamen unerkannt. Die Räder haben einen Wert von etwa 700 Euro.

Ob auch aus den anderen Kellerräumen etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |mhm

