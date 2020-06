Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe bringen Seniorin um ihren Schmuck

Plettenberg (ots)

Hintergrund: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4584179

Die falschen Wasserwerker waren wieder aktiv. Dienstagmittag, ca. 13 Uhr, klingelte es in der Innenstadt an der Tür einer 89-jährigen Dame. Zwei Männer standen vor der Tür und gaben an, dass es Probleme mit dem Wasser gebe. Die Leitungen seien zu überprüfen. Die Dame ließ die Männer rein. Während einer die Frau ablenkte, räumte der zweite den Schmuck aus den Schränken. Unter einem Vorwand verschwanden beide wieder. Einige Stunden später fiel der Diebstahl auf.

Die Polizei geht davon aus, dass es bei einer beiden Personen möglicherweise um denselben Täter handelt, der schon im April auffällig geworden war. Der erste Täter vom Dienstag wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, korpulentere Statur, Deutsch mit ausländischem Akzent, blauer Overall.

Beschreibung des zweiten Täters: männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, schlanke Statur, blauer Overall, Hochdeutsch.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell