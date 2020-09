Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - 42-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Fürstenau (ots)

Ein 42-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, mit einem Schlepper und einem Anhänger die Straße Hagenbecker Ahe in Richtung Dorfstraße. Als er nach ersten Ermittlungen sein Gespann abbremste, drückte der beladene Anhänger gegen das Zugfahrzeug. Infolge dessen schaukelte sich der Schlepper auf und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte einen Baum und kam in einem Graben zum Liegen. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

