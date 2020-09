Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken und ohne Führerschein erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 47-jähriger Mann wurde mit seinem Kleinkraftrad am 16.09.2020 gegen 01:00 Uhr in der Ludwigstraße in Neustadt kontrolliert, nachdem die Beamten die Geschwindigkeit des Gefährts stutzig gemacht hatten. Der Fahrer war mit ca. 60 km/h unterwegs, weshalb die Beamten genauer hinschauten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

