Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfall 12-jähriger Radfahrer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 12-jähriger Junge befuhr am 15.09.2020 gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Gartenstraße, als aus einem auf der rechten Seite geparkten Fahrzeug ein 61-jähriger Autofahrer ausstieg. Der Autofahrer übersah den von hinten herannahenden Jungen und öffnete die Fahrertür. Der Junge fuhr in die Fahrertür und zog sich hierbei Schürfwunden an Knien und Armen zu. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro.

