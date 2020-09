Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrerin leicht verletzt - Zeugin gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Donnerstag den 09.09.2020 kam es gegen 18:00 Uhr an der Einmündung Robert-Stolz-Straße / Harthäuserweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Sie wollte vom Harthäuserweg in die Robert-Stolz-Straße einbiegen. Ein Fahrzeug kam von links und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, so dass sie stark bremsen musste und sich durch den anschließenden Sturz eine Knöchelfraktur am Fuß zuzog. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Fahrer bzw. Fahrzeug selbst bestehen keine. Allerdings beobachtete eine Zeugin den Vorfall und kümmerte sich um die gestürzte Frau. Wir bitten die Zeugin, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

