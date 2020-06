Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Produktionsgebäude in Gallin in Brand geraten (Ergänzungsmeldung)

Gallin / Boizenburg (ots)

Rund 110 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren haben den Brand einer Produktionshalle in Gallin am Dienstagvormittag nun unter Kontrolle bringen können. Allerdings dauern die Löscharbeiten noch an. Ersten Informationen zufolge, soll eine Hallenfläche von rund 1.000 Quadratmetern von dem Brand betroffen sein. Ersten internen Schätzungen zufolge, könnte sich der angerichtete Schaden auf mehrere Millionen Euro belaufen. Die genaue Brandursache ist derzeit weiterhin unklar. Unterdessen konnte die Aufforderung an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, aufgehoben werden.

