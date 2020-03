Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ostlandstraße/Bulli aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte einen Firmenbulli an der Ostlandstraße in Appelhülsen aufgebrochen. Sie stahlen Maschinen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit zwei weiteren Bulli-Aufbrüchen in Senden. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

