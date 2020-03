Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Sebastiansplatz/Zehn Kisten Bier geklaut

Coesfeld (ots)

Zehn Kisten Bier und einen LED-Strahler haben Unbekannte aus einer Gartenhütte an der Straße "Sebastiansplatz" in Darup gestohlen. Zwischen Mittwoch (9 Uhr) und Donnerstag (8.30 Uhr) versuchten die Täter zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Letztlich gelangten sie in die Hütte, nachdem sie die Öse des Sicherheitsüberfalles zerschnitten. Bereits vor Kurzem war die Gartenhütte Ziel von Einbrechern. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

