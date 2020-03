Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadtbereich

Erneut Serie von Autoaufbrüchen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3992137: In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter nicht nur ein Auto, sondern mindestens vier Autos auf. In allen Fällen schlugen die Unbekannten Scheiben ein, um in das Auto zu gelangen. In mindestens drei Fällen stahlen sie Geldbörsen. Die Autos waren abgestellt in der Mittelstraße, Loburger Straße, Holtwicker Straße und dem Ottoweg. In diesem Zusammenhang die Bitte der Polizei keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Ursprungsmeldung: Coesfeld, Mittelstraße/Geldbörse aus Auto geklaut

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag die Seitenscheibe eines grauen Audi A5 eingeschlagen. Die Täter nahmen eine Geldbörse mit. Das Auto stand an der Mittelstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

