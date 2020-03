Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zu Thiemanns Kuhle

Senior in Wohnung überfallen - Polizei sucht Zeugen

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Raub auf einen Senior in seiner Wohnung sucht die Polizei in Coesfeld dringend Zeugen. Am Mittwoch(25.3.), gegen 00.30 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Männer an der Eingangstür des Mannes. Nachdem der Mann die Tür geöffnet hatte drängten die Beiden den Mann in sein Treppenhaus. Dort raubten sie ihm seine Geldbörse aus einer Hosentasche. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten sie in bislang unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

