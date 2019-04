Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 28.04.2019

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Nach Hinweisen einer Zeugin wurde am 27.04.2019, gegen 21:30 Uhr, in der Straße Am Griesebach, Zufahrt zur Firma Fermacell, in Seesen-Münchehof, ein grauer Seat Toledo mit Osteröder Kennzeichen kontrolliert. Der Pkw war auf der B 243 aus Rtg. Osterode kommend und in Rtg. Seesen fahrend unterwegs gewesen. Während der Kontrolle wurde im Innenraum des Pkw und bei dem 54jährigen Fahrer aus Bad Grund ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein ausgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,89 Prom. AAK. Auf Grund dessen wurden eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.(Ste.)

