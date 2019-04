Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 27.04.2019

Goslar (ots)

Radschrauben eines Pkw gelöst

Im Zeitraum 23.04.2019, 22:00 Uhr, bis 25.04.2019, 08:00 Uhr, sollen im Schalker Weg in Clausthal-Zellerfeld an einem älteren Pkw Audi vier Schrauben desselben Rades so stark gelöst worden sein, dass man sie mit der Hand hätte komplett herausdrehen können. Der Pkw habe im Nahbereich des Postverteilungszentrums gestanden. Es ist zum Glück zu keinem Schaden gekommen. Der Täter steht noch nicht fest. Hinweise werden erbeten.

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Im Zeitraum von Januar 2019 bis zum heutigen Tage sollen bisher unbekannte Täter widerrechtlich ein Flachdach eines Hotelgebäudes in der Straße "An der Buchwiese" in Hahnenklee betreten haben. Dort sollen sie eine Glasscheibe beschädigt haben. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise werden erbeten.

Pkw-Spiegel abgetreten

In der Zeit von Freitag, den 26.04.2019, 14:00 Uhr, bis Samstag, den 27.04.2019, 14:00 Uhr, soll ein bisher unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines auf einem Parkplatz in der Windmühlenstraße geparkten PKW Renault abgetreten haben. Der Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Hinweise werden erbeten.

Geschwindigkeitsmessung

Am Samstag, 27.04.2019, führten Beamte des PK Oberharz eine Geschwindigkeitsmessung an der B 241 i. H. "An der Ziegelhütte" durch. Im Messzeitraum von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr konnten sieben Verstöße festgestellt und geahndet werden. Der traurige Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 101 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

i. A. Köhnke, POK

