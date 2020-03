Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Eschstraße

Weiterer versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Ein weiterer versuchter Einbruch wurde bei der Polizei in Coesfeld angezeigt. Auch in diesem Fall versuchten der oder die unbekannten Täter eine Eingangstüre, in diesem Fall zu Büroräumlichkeiten, aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag (22.03) 12 Uhr und Dienstag 6.30 Uhr. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbruchsversuchen. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140.

