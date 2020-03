Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wertchenstraße

Brand eines PKW - Korrekturmeldung

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung: Auftrag Nr.3987978

In der Meldung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Formulierung eine Brandstiftung kann ausgeschlossen werden, muss in die Formulierung eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen ausgetauscht werden. Deshalb sucht die Polizei in diesem Zusammenhang auch Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Bereich der Loburger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Auch bei der Höhe des entstandenen Schadens ist ein Fehler unterlaufen. Die konkrete Schadenshöhe kann nicht angegeben werden. Es dürfte sich aber um einen Schaden handeln, der im vierstelligen Eurobereich liegt. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Tel. 02541/140.

Ursprungsmeldung: Brand eines PKW in Coesfeld

‎21‎.‎03‎.‎2020‎ ‎11‎:‎43 Uhr Coesfeld Am Sa., 21.03.20, 02.30 h, stellten Anwohner den Brand eines geparkten PKW in der Wertchenstr. fest. Die Feuerwehr Coesfeld konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund der Brandentwicklung kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die Brandursache ist jedoch noch nicht geklärt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Sachschaden beträgt ca. 200 EUR!

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell