Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße, Radfahrerin nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sa., 21.03.20, befuhr eine 77jährige Lüdinghausenerin mit ihrem Fahrrad gegen 16:58 Uhr den rechtsseitigen Radweg der Wolfsberger Straße in Lüdinghausen in Fahrtrichtung Bahnhofstraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie hierbei nach links von dem Radweg ab und stürzte auf die Fahrbahn der Wolfsberger Straße.

Eine 23jährige Lüdinghausenerin, die mit ihrem Pkw zeitgleich die Wolfsberger Straße parallel zur Radfahrerin befuhr, bremste stark ab, wich nach links aus und konnte so einen Zusammenstoß mit der am Boden liegenden Radfahrerin vermeiden.

Die Radfahrerin wurde durch den Sturz lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber einer Klinik in Bochum zugeführt.

Für die Unfallaufnahme war die Wolfsberger Straße gesperrt.

