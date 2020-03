Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, Bahnhofstraße, Einbruch in Friseursalon

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Do., 19.03.20, 21:00 Uhr - Fr., 20.03.20, 07:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zunächst mittels Stein ein Fenster eines Friseursalon auf der Bahnhofstraße in Senden-Bösensell.

Anschließend betätigten die Täter durch die entstandene Öffnung den Fenstergriff und drangen in das Objekt ein.

Hier wurden zwar diverse Behältnisse durchsucht, jedoch nichts entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel. 02591/ 793711 entgegen.

