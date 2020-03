Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet

Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Autos brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag im Stadtgebiet von Coesfeld auf. Im beiden Fällen schlugen sie Scheiben ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Auf der Mühlenstraße wurde an einem roten Opel Corsa eine hintere Scheibe eingeschlagen und aus dem Auto eine Musikbox gestohlen. Im zweiten Fall wurde auf der Anlohstraße die rechte Seitenscheibe eines Firmenbullis eingeschlagen und ein auf dem Beifahrersitz abgelegtes Handy gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell