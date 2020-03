Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grimpingstraße

Versuchter Einbruch in Praxisräume

Coesfeld (ots)

Ohne Erfolg blieben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag. Vermutlich gegen kurz nach 4 Uhr versuchten sie eine Eingangstür aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

