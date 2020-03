Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Havixbeck, Billerbeck, Rosendahl

Coesfeld (ots)

Das Wetter wird schöner und leider steigen auch direkt die Zahlen der Fahrraddiebstähle an. In den vergangenen Wochen sind bei der Polizei in Coesfeld vermehrt Anzeigen wegen Fahrraddiebstahls erstattet worden. In einigen Fällen stahlen die dreisten Diebe gleich mehrere Räder an einer Örtlichkeit. Die Räder waren teilweise in Carports oder Garagen abgestellt. Zutritt erlangten die Täter hier auch über unverschlossene Seitentüren. Aufgrund der Häufung der Diebstähle und den Erfahrungen der vergangenen Jahre geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten Fahrzeuge zum Transport der Räder benutzen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

