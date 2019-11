Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 18.11.2019: Gießen

Mittelhessen: Kontrollen auf der A 45 und A 5 - Viele vorbildliche Lasterfahrer unterwegs

Gießen (ots)

Zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen wurden auf den mittelhessischen Autobahnstrecken in den Landkreisen Gießen, Lahn-Dill und Wetterau insgesamt 21 Lasterfahrer kontrolliert. Die Überprüfungen, die größtenteils auf den beiden Autobahnen A 5 und A 45 stattfanden, galten "Brummifahrern", die unterwegs waren und nicht auf einem Parkplatz auf das Ende der Ruhezeit bzw. des Sonntagsfahrverbots warteten. Die Beamten der Autobahnpolizei in Butzbach schauten dabei genau auf die sogenannte Verkehrstüchtigkeit der Fahrer. Dabei wurde festgestellt, ob einer der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. In der Nacht zum Montag gab es das erfreuliche Ergebnis, dass alle Fahrer offenbar weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen hatten. "Lediglich" sechs Ordnungswidrigkeitsverfahren mussten eingeleitet werden. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

