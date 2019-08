Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fußgängerin leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, stieg eine 75-Jährige aus Oer-Erkenschwick am Berliner Platz aus einem Linienbus aus. Beim Anfahren des Busses schwenke das Fahrzeugheck in Richtung Bussteig aus. Dadurch bekam die Fußgängerin einen Stoß und stürzte. Sie musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

