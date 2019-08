Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstähle

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Bislang unbekannte Täter versuchten am Montag, gegen 23.30 Uhr, die Eingangstür einer Bäckerei auf der Lembecker Straße aufzubrechen. Als Alarm ausgelöst wurde und Zeugen die Täter ansprachen flüchteten sie ohne ins Gebäude gekommen zu sein. Die Zeugen beschreiben die drei Täter wie folgt: Der Erste war 15 bis 17 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit dunklem Teint. Er hatte dunkel Haare und trug einen roten Pulli und eine dunkle Hose. Der zweite Täter war ebenfalls 15 bis 17 Jahre alt, auch 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hatte blonde Haare mit Mittelscheitel, einen kleinen Leberfleck im Gesicht. Er trug ein weißes T-Shirt und eine hellgraue Hose. Der Dritte war 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,95 Meter groß. Er hatte einen leicht kommenden Bart, trug eine schwarze Jacke mit roten und weißen Streifen und ein schwarzes Käppi.

Gladbeck

Im Zeitraum vom Freitag bis zum Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Firmengelände der Firma ELE an der Karl-Schneider-Straße, indem sie ein zur Bahntrasse hin gelegenes Stabzaunelement durchtrennten. Auf dem Gelände stiegen sie in mehrere Lagercontainer ein und entwendeten mehrere Kupferkabel.

Recklinghausen

In der Nacht zu Montag montierten unbekannte Täter an einem Mehrfamilienhaus an der Tannenstraße ein Kupferregenfallrohr ab und stahlen es.

Bottrop

Aus einer Gartenlaub an der Lossenstraße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag ein schwarzes Motorrad Suzuki Bandit 600 mit schwarzem Windschild und Sportauspuffanlage. Das Motorrad hat ein Bottroper Kennzeichen.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

