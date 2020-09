Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unbekannte stehlen Gasflaschen von Firmengelände

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag (17 Uhr) bis Montagmorgen (07 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Hermann-Müller-Straße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gasflaschen und flüchteten anschließend mit vermutlich einem größeren Fahrzeug in unbekannte Richtung. Bei dem Diebesgut handelt es sich um blaue Flaschen mit einem roten Hals. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

