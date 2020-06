Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Meldung eines Wohnungsbrandes

Celle (ots)

Am 20.06.2020 teilte gegen 03:11 Uhr im Ortsteil Westercelle ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses über Notruf mit, dass es im Haus brennen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei war der Brand bereits gelöscht. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 81-jährige pflegebedürftige Frau auf dem Sessel eingeschlafen war und währenddessen eine brennende Kerze auf dem Glastisch Gegenstände in Brand setzte. Durch die Rauchentwicklung meldete der Rauchmelder Alarm und machte die Bewohner in der Nachbarwohnung wach. Während der Notrufmeldung konnte eine Bewohnerin in die Wohnung der älteren Dame gelangen und das kleine Feuer glücklicherweise löschen. Durch den Brand kam es zu keinen Personen- und Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell