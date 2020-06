Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Warenagent ins Netz gegangen

Celle (ots)

Mit insgesamt ca. 30 Paketen verließen die Ermittler der Polizei Celle am Donnerstag (18.06.20) nach einer Durchsuchung die Wohnung eines 50 Jahre alten Tatverdächtigen im Celler Stadtgebiet. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen hatte der geständige Mann die Pakete aus betrügerischen Online-Bestellungen überwiegend aus Österreich entgegen genommen und sollte sie, so die Absprache mit einer weiblichen Internetbekanntschaft, weiter zu ihr nach Nigeria senden. Der genaue Wert der Pakete wird jetzt ermittelt, dürfte aber in einem unteren 5-stelligen Bereich liegen. Das versprochene Geld für die Waren hatte die Verkäufer in Österreich nie erreicht. Ob der Mann gutgläubig gehandelt hat, um der vermeintlichen amerikanischen Soldatin in Nigeria einen Gefallen zu tun, ist nun Bestandteil weiterer Ermittlungen.

