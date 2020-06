Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Glück im Unglück +++ Frontalzusammenstoß verursacht "nur" drei Leichtverletzte und hohen Sachschaden

Celle (ots)

Ein aus Richtung Bröckel kommender, 26 Jahre alter Autofahrer hat gestern Nachmittag auf der Braunschweiger Straße (Bundesstraße 214) mit seinem Daimler-Benz verbotswidrig eine Fahrzeugschlange über eine Linksabbiegespur überholt und stieß im Kreuzungsbereich des Abzweiges nach Wienhausen frontal gegen ein Schülertransportfahrzeug, einen Ford Transit. Der 70 Jahre alte Fahrer des Transporters war aus Richtung Celle unterwegs und wollte nach links auf die Dorfstraße in Richtung Wienhausen abbiegen. Sowohl der Unfallverursacher als auch zwei sieben und zehn Jahre alte Kinder in dem Transporter trugen zum Glück nur leichte Verletzungen davon, während der 70-Jährige Fahrzeugführer sogar unverletzt blieb. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in fünfstelliger Höhe. Die Bundesstraße 214 war während der Unfallaufnahme zwischen Dorfstraße und Eicklinger Straße voll gesperrt.

