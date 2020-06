Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle/Westercelle - Geldbörse im Schwimmbad entwendet

Celle (ots)

Am Mittwochabend hat ein unbekannter Täter offenbar im Vorbeigehen an einem offenen Schließfach im Freibad eine Geldbörse mit Bargeld und Karten entwendet. Die 52-Jährige Geschädigte hatte im Umkleidebereich bereits ihre Geldbörse in dem Schließfach abgelegt, als sie sich umdrehte, um ein Handtuch zusammenzurollen, das sie ebenfalls in das Schließfach legen wollte. Als sie sich wieder dem Schließfach zuwandte, war die Geldbörse weg. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell