POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Birkenallee

Osnabrück (ots)

In der Birkenallee ist am Sonntagnachmittag ein grüner älterer BMW angefahren worden. Der unbekannte Verursacher war mit seinem Fahrzeug zwischen 13 Uhr und 17 Uhr in Richtung Atter unterwegs, streifte dabei den unweit des Düteweges am Straßenrand geparkten Wagen und fuhr dann einfach weiter. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

