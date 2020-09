Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holzhausen: Unfallflucht an der Sutthauser Straße

Holzhausen (ots)

Am Montagvormittag kam es an der Sutthauser Straße zu einer Unfallflucht. Ein auf dem Parkstreifen im Bereich der Apotheke abgestellter weißer Seat Alteca wurde zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr von einem in Richtung Osnbrück fahrenden Auto oder Lkw gestreift und an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und beging Fahrerflucht. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

