Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Gaststätte - Spiel- und Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 24. und 30.03.2020 nutzten unbekannte Täter die derzeitige Schließung der Gaststätten aus und brachen in ein Pub im Quadrat G 7 ein. In der Gaststätte wurden zwei Spiel- und ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, sind der oder die Täter vermutlich über ein offen stehendes Fenster in einem Hinterzimmer eingestiegen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

