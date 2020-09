Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf Parkplatz- Fußgängerin touchiert

Kirchlengern (ots)

(sls) In Kirchlengern kam es am Mittwochabend (23.9.) zu einem Unfall auf einem Parkplatz eines Schwimmbades im Obrock. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Löhner mit seinem Audi Q5 den Schotterparkplatz, um seitlich neben einen geparkten blauen Mazda einzuparken. Zu diesem Zeitpunkt lehnte sich die Fahrerin des Mazda seitlich an ihr Fahrzeug. Beim Versuch neben der 27-jährigen Mazda-Fahrerin aus Kirchlengern einzuparken, kam der BMW ins Schleudern und touchierte die 27-Jährige im Beinbereich. Anschließend stieß der BMW noch gegen den geparkten Mazda. Die Fahrerin aus Kirchlengern wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell