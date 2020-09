Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrgast leicht verletzt - Beinahe-Unfall mit Linienbus

Herford (ots)

(jd) Ein 72-jähriger Mann aus Steinhagen fuhr mit seinem Skoda gestern (22.9.), um 13.20 Uhr, auf der Oberen Kreienbrede und wollte im Kreuzungsbereich die Heidestraße in Richtung Engerstraße überqueren. Auf der Heidestraße fuhr zeitlich ein Linienbus in Richtung Dieselstraße. Bevor der Steinhagener in den Kreuzungsbereich fuhr, verringerte er zunächst die Geschwindigkeit und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Bus. Als der 39-jährige Busfahrer den Skoda bemerkte, leitete er eine starke Bremsung ein. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte so verhindert werden. Durch das abrupte Abbremsen stieß eine 81-jährige Herforderin, die sich als Fahrgast auf einem Sitzplatz im Bus befand, mit dem Kopf gegen den Vordersitz. Dabei zog sie sich blutende Gesichtswunden zu. Die Frau wurde noch vor Ort von der Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte die 81-Jährige nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden.

