Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Physiopraxis

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr, und Freitag, 07.15 Uhr, in eine Physiopraxis auf der Monschauer Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Sie stahlen Bargeld in zweistelliger Höhe und nahmen auch eine Rolle Briefmarken mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Sachbearbeitung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

