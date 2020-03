Polizei Hagen

POL-HA: Fenster aus Hausflur entwendet

Hagen (ots)

Am Donnerstagmittag erhielt die Polizei einen Einsaz zur Haldener Straße. Ein 27-jähriger Mann hatte die Polizei gerufen, weil ihm zwei maßangefertigte Fenster gestohlen worden waren. Zwischen Dienstag, den 24.03.2020, und Donnerstag, den 26.03.2020, jeweils 12.00 Uhr, hatten unbekannte Täter zwei neuwertige Fenster mit einem Wert von rund 1.000 Euro an sich genommen. Der Geschädigte gab der Polizei gegenüber an, dass er die Fenster am Donnerstag in seine Wohnung im ersten Obergschoss habe einbauen wollen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

