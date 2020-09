Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall

Anfahrung Schleuse Krotzenburg

63512 Krotzenburg, Bundeswasserstraße Main, Stromkilometer 63,730 (ots)

Im Laufe des heutigen Tages wurde eine Beschädigung an der steinernen Einfassung des Schleusentores der Schleusenkammer Nord festgestellt. Die Funktion der Schleuse wurde zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Der Verursacher des Schadens ist zurzeit nicht bekannt. In Frage kommender Tatzeitraum ist vom 03.09.2020, 16:00 Uhr bis 04.09.2020, 07:00 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an unten genannte Polizeibehörde.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell