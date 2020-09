Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall- Fahrenden Peugeot übersehen

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (24.9.) wurden Polizeibeamte gegen 01.20 Uhr zu einem Unfall auf der Hansastraße in Bünde gerufen. Nach Äußerung der Beteiligten befuhr eine 32-Jährige aus Minden mit ihrem silbernen Peugeot mit augenscheinlich angepasster Geschwindigkeit die Hansastraße in Richtung Rödinghausen. In Höhe der Einmündung Droste-Hülshoff-Straße fuhr plötzlich und unerwartet der Fahrer eines grünen BMW auf das Fahrzeug der fahrenden Mindenerin hinten auf. Der 23-Jährige aus Rödinghausen hatte das vorrausfahrende Fahrzeug übersehen und fuhr nach ersten Ermittlungen ungebremst auf den Peugeot hinten auf. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeugführer, sowie ein 34-jähriger Beifahrer im Peugeot verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schäden an beiden Fahrzeugen waren so hoch, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt ca. 8.000 Euro.

