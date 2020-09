Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorrad aus Hinterhof entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 22-jähriger Herforder parkte sein Motorrad am Montag (21.9.) gegen 20.00 Uhr in einem Hinterhof an der Diebrocker Straße. Am Dienstag bemerkte er dann gegen 6.30 Uhr, dass das Motorrad nicht mehr im Hinterhof stand. Der oder die unbekannten Täter entwendeten es in der Nacht zu Dienstag vom Gelände. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine blaue Yamaha. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern oder dem Verbleib des Motorrads geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Herford: Telefonisch unter 05221/8880 oder persönlich auf einer der Polizeiwachen.

