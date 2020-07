Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der K 1002 - Gemarkung Ehningen; 22-Jähriger verursacht mutmaßlich unter Drogeneinfluss Unfall in Weil im Schönbuch

Ludwigsburg (ots)

Ehningen: Unfall beim Überholvorgang

Im Bereich einer Holzverarbeitungsfirma ereignete sich am Montagabend auf der Kreisstraße 1002 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand. Gegen 19:25 Uhr war ein 31-jähriger Seat-Lenker auf der Kreisstraße in Richtung Ehningen unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer überholen. Als der Seat-Lenker hierzu auf die Gegenfahrbahn ausgeschert war, setzte zeitgleich ein nachfolgender 29 Jahre alter Porsche-Lenker ebenfalls zum Überholen an. Vermutlich waren beide Autofahrer unachtsam und sind in der Folge miteinander zusammengestoßen. Hierdurch war der Porsche nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weil im Schönbuch: 22-Jähriger mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 22-Jähriger musste sich am Montag, nachdem er gegen 23:30 Uhr in der Hauptstraße in Weil im Schönbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt war, einer Blutentnahme unterziehen. Der junge Mann befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort hatte er, an der Nord-Seite des Parkplatzes, seinen BMW zunächst vor einem Geländer abstellt. Im weiteren Verlauf fuhr er über ein etwa 20 cm hohes Mauerwerk, stieß gegen das Geländer und durchbrach dieses. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. Im Anschluss verständigte der 22-Jährige selbstständig die Polizei. Beim Eintreffen vor Ort konnten die Beamten den 22-Jährigen schlafend im Auto auf dem Beifahrersitz feststellen. Aufgrund dessen schalteten die Beamten das Blaulicht an. Der junge Mann wurde darauf aufmerksam und stieg aus dem Fahrzeug aus. Während der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 22-jährigen BMW-Lenker ein auffälliges Verhalten fest, weshalb bei ihm einen Drogenvortest durchgeführt wurde, der positiv verlief. Diesbezüglich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und schlussendlich sein Führerschein sichergestellt.

