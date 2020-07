Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/ Möglingen: 16.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall; K1676

Großbottwar: Alkoholisierter Ford-Fahrer streift Linienbus

Ludwigsburg (ots)

BAB 81/ Möglingen: 16.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam eine 39-Jährige am Montag gegen 15:10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd auf Höhe von Möglingen mit ihrem Renault zu weit nach rechts und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Die Frau war in ihrem Wagen aus Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als sie vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen geriet. In der Folge kollidierte ihr Renault mit dem Audi eines 36-Jährigen. Der verursachte Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit. Die 33-jährige Beifahrerin im Audi wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

K1676 / Großbottwar: Alkoholisierter Ford-Fahrer streift Linienbus

Ein 55-Jähriger war am Montag gegen 14:45 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße 1676 (K1676) von Großbottwar kommend in Fahrtrichtung Winzerhausen unterwegs, als auf Höhe einer Bushaltestelle ein Linienbus in Richtung Großbottwar einfuhr. Der Ford streifte in der Folge den Linienbus, so dass der Bus bis ungefähr zur Fahrzeugmitte seitlich beschädigt wurde. Auch der Ford wurde am Kotflügel beschädigt. Bei beiden Fahrzeugen gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Die Sachschäden waren bislang noch nicht abschließend beziffert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine vermutliche Alkoholisierung bei dem 55-Jährigen fest, weswegen er sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell