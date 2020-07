Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Mazda zerkratzt, Betrüger ergaunern vierstellige Summe

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: Mazda zerkratzt

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand zwischen Sonntag 20.45 Uhr und Montag 15.05 Uhr in der Alfred-Ritter-Straße in Waldenbuch. Auf einem Firmenparkplatz war in diesem Zeitraum ein Mazda abgestellt. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte nahezu die gesamte Beifahrerseite. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Waldenbuch: Betrüger ergaunern vierstellige Summe

Eine perfide Masche nutzten noch unbekannte Täter am Montagnachmittag, um eine Seniorin in Waldenbuch um mehrere tausend Euro zu bringen. Gegen 15.40 Uhr suchte einer der beiden Unbekannten die Frau in ihrem Haus in der Markstraße auf. Der Täter klingelte und gab dann vor, dass er Handwerker sei und Reparaturarbeiten am Haus durchführen würde. Um die Seniorin zu überzeugen, ging er mit ihr gemeinsam ins Dachgeschoss des Hauses, wo er schließlich vermeintliche Hinweise für undichte Leitungen entdeckte. Nun sollte ein zweiter Kollege zur Unterstützung hinzukommen. Des Weiteren erklärte der Handwerker er habe zu wenig Geld, um das notwendige Material zu kaufen. Die Seniorin legte hierauf eine Mappe mit einer vierstelligen Bargeldsumme auf einen Schrank. Zwischenzeitlich befand sich nun auch der zweite angebliche Kollege des Handwerkers im Haus. Während ihr nun erneut im Dachgeschoss die zu reparierende Stelle gezeigt wurde, stahl der zweite Täter mutmaßlich das Bargeld aus der Mappe. Anschließend verließen beide Unbekannte das Haus. Als die Frau sofort danach nach dem Geld sah, war es verschwunden. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die möglicherweise ebenfalls Opfer der Täter geworden sind, sich zu melden.

