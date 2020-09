Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfallflucht an der Münsterstraße

Hilter (ots)

Am Montag kam es auf dem Parkplatz einer Firma der Lebensmittelindustrie zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 5 Uhr und 13.30 Uhr wurde dort ein älteres schwarzes BMW Coupe angefahren und im Frontbereich erheblich beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

