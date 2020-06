Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Waldhausen: Fahrradfahrer fährt gegen Schildermast

Mönchengladbach (ots)

Ein 23-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag (18. Juni) gegen 13.45 Uhr auf dem Radweg der Waldnieler Straße in Waldhausen aus ungeklärter Ursache gegen einen Schildermast gefahren. Dabei verletzte er sich schwer und wurde stationär in einem Krankenhaus behandelt.(km) 

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell