Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe bestehlen 81-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Eine 81-jährige Frau aus Heyden ist am Mittwoch (17. Juni) gegen 15.45 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck.

Ein Mann hatte sich unter dem Vorwand eines Wasserschadens in der Nachbarwohnung des Mehrfamilienhauses an der Egerstraße Zutritt zu den Räumlichkeiten der 81-Jährigen verschafft. Er sagte, er müsse prüfen, ob es auch in dieser Wohnung einen Schaden gäbe. Eventuell betrat während der angeblichen Wartung in der Küche und im Badezimmer eine weitere Person die Wohnung.

Erst als sich der Mann nach einer Kontoverbindung erkundigte, damit er der 81-Jährigen 150 Euro für einen angeblich gewechselten Wasserzähler überweisen könne, schöpfte die Dame Verdacht. Während sie Rücksprache mit einem Nachbarn halten wollte, verschwand der Täter.

Die 81-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, stabile Figur. Er soll vom Erscheinungsbild her kein Deutscher gewesen sein, aber gutes Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Umfassende Präventionstipps - auch zu anderen Betrugsmaschen - finden sich auf der Internetseite: www.polizei-beratung.de.

Sachdienliche Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

