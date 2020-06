Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vierjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Krefelder Straße in Mönchengladbach ist ein vierjähriger Junge am Mittwoch (17. Juni) gegen 17 Uhr leicht verletzt worden.

Die 34-jährige Mutter rauchte vor dem Eingang des Schnellrestaurants eine Zigarette. Währenddessen spielten der Vierjährige und sein 11 Jahre alter Bruder auf dem Parkplatz. Der vierjährige Junge geriet auf einem schmalen, regennassen Fußweg zur Drive-In-Straße ins Rutschen. Er fiel vor einen dort fahrenden schwarzen Dacia Duster.

Da der 58-jährige Fahrer nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war und sofort bremste, streifte sein Auto den Jungen nur am Rücken.

Ein Rettungswagen brachte den Vierjährigen in ein Krankenhaus. Die dortigen Ärzte behandelten ihn ambulant.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell